遼寧：破障清阻優化營商環境

中評社北京2月18日電／據中國紀檢監察報報導，近日，在2025年遼寧省營商環境監督行動新聞發布會上，該省紀委監委發布了2024年以來營商環境監督行動工作情況。截至2024年底，該省紀檢監察機關聯動巡視巡察、審計、信訪等部門，全面梳理、立案查處破壞營商環境問題線索5439件，給予黨紀政務處分5532人、移送司法機關434人，制發紀檢監察建議書1101份。



“我們把優化營商環境作為政治監督的重要內容，緊盯信用、司法、執法、審批、監管、中介、經營、政務服務等方面存在的深層次問題，持續深化營商環境監督，讓政府更有為、市場更有效，讓企業安心投資、安心發展。”遼寧省紀委監委有關負責同志說。據介紹，該省紀委監委督促各部門從“12345熱線”、信訪反映等渠道，系統梳理、清理整改阻礙政策落實等問題，著力打通機制堵點、解決執行難點、清除政策盲點。推動“12345熱線”管理、辦理機制持續優化，督促政府部門有效處置企業群眾訴求1424.4萬件，平台轉辦營商環境問題訴求同比下降45.47%。



“我們與相關部門建立了拖欠企業賬款信息共享、投訴處置會商、重點案件督辦和約談機制。”遼寧省紀委監委有關負責同志介紹，該省紀委監委推動政府部門盡快化解小額欠款，掛牌督辦大額欠款，切實做到有序清償。



與此同時，遼寧省紀委監委跟進職能部門打造“不見面提交”“不見面審批”等數字服務場景，擴大“一件事一次辦”事項等情況，督促職能部門上線運行“高效辦成一件事”應用場景48個、便民利企服務事項3480個，新增“掌上辦”“指尖辦”高頻事項277個。緊盯全省各類公共資源交易系統“平台接入”和“數據匯集”情況，建立紀檢監察機關、營商局、公共資源交易中心三方聯動機制，推動全省公共資源交易平台完成縱向全面貫通、橫向互聯互通，服務各類經營主體98萬戶次，在線交易項目達到18229個、1364.35億元。



通過與政法機關的協作配合，遼寧省紀委監委推動涉企業、涉信訪、涉超期案件專項監督，清結涉信訪案件，化解涉超期案件，緊盯問題案件，倒查執法司法責任，助力打造穩定、透明、規範的法治環境。



遼寧省紀委監委有關負責同志介紹，今年將持續把優化營商環境作為政治監督重要任務，推進營商環境問題訴求有效終結、影響高質量發展的難點堵點問題有力破解、公共資源交易更加公開透明、破壞營商環境案件強力查辦、法治化營商環境持續優化，以有力有效監督為政策落實破障、為涉企服務清阻。