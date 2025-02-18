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2025泰國清萊國際熱氣球節開幕
http://www.CRNTT.com
2025-02-18 11:12:50
嘉年華活動現場。（人民網記者 簡承淵攝）
中評社北京2月18日電／據人民網報導，2月13日至17日，來自13個國家的熱氣球愛好者參加泰國清萊府國際氣球嘉年華活動——2025一起創造五顔六色的天空。這是東盟最大的熱氣球節，已舉辦7屆。
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