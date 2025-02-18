外國專家：烏克蘭問題讓美歐矛盾暴露無遺

中評社北京2月18日電／據中國日報網報導，莫斯科美利堅大學高級研究員馬丁·西夫2月17日在《中國日報》撰文稱，美國長期損害歐洲盟友利益，如今烏克蘭問題更是讓美歐矛盾進一步凸顯。



美國所作所為損害盟友利益



文章指出，近日，美國副總統萬斯、國務卿魯比奧以及美國政府烏克蘭和俄羅斯問題特使基思·凱洛格參加了第61屆慕尼黑安全會議，向歐洲盟友通報了白宮的最新政策。



2月12日，俄羅斯總統普京和美國總統特朗普通電話。特朗普在社交媒體上發文說，雙方同意就結束俄烏衝突進行“緊密合作”，並派遣各自團隊“立即開始談判”。



事實上，“美國優先”政策正在引發混亂和恐慌。特朗普理所當然地認為，同過去三年一樣，盟友們將在烏克蘭問題上盲目追隨美國。然而，萬斯、魯比奧和凱洛格此行遭到當頭一棒，這是美國的政策所釀下的苦果。



以美國為首的北約妄圖通過武裝烏克蘭來對抗俄羅斯，結果卻適得其反。過去三年，烏克蘭損失慘重。



隨著烏克蘭局勢日益失控，中東歐成員國越來越依賴北約和美國軍隊。與此同時，法德領導人越發擔心歐洲將陷入政治混亂和經濟危機。事實上，對俄羅斯的經濟制裁也給歐盟帶來了災難性後果。由於俄羅斯輸歐天然氣管道被切斷，德國經濟遭到沉重打擊。

