八部門發文推動新型儲能製造業高質量發展

中評社北京2月18日電／據新華社報導，記者17日從工業和信息化部獲悉，工業和信息化部等八部門近日聯合印發《新型儲能製造業高質量發展行動方案》，提出到2027年，我國新型儲能製造業全鏈條國際競爭優勢凸顯，優勢企業梯隊進一步壯大，產業創新力和綜合競爭力顯著提升，實現高端化、智能化、綠色化發展。



工業和信息化部電子信息司有關負責人介紹，新型儲能製造業以新型電池等蓄能產品和各類新型儲能技術為主要領域，也包括電力電子器件、熱管理和能量控制系統等的生產製造，近年來市場規模持續擴大，產業鏈體系加速完備。印發行動方案，旨在構建新一代信息技術與新能源等增長引擎，推動新型儲能製造業高質量發展。



行動方案提出新型儲能技術創新、產業協同發展推進、產業轉型升級發展、示範應用場景拓展、產業生態體系完善、貿易投資合作提升等六大專項行動，明確鼓勵發展多元化新型儲能本體技術，支持突破高效集成和智慧調控技術，重點攻關全生命周期多維度安全技術，鼓勵新型儲能以獨立儲能主體參與電力市場，加快建立新型儲能電池安全風險評估體系。



記者瞭解到，下一步，工業和信息化部將支持新型儲能關鍵技術攻關，開展多場景新型儲能應用試點示範，在儲能產品運輸等環節為企業提供便利化服務，並推動建立儲能型鋰電池碳足跡認證體系和全生命周期溯源管理體系。