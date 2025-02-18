護航民營企業發展　各地有何“硬核”舉措？

上海：務實舉措持續打造國際一流營商環境（圖片來源：央視網） 中評社北京2月18日電／據央視新聞報導，新時代新征程，民營經濟發展前景廣闊、大有可為，廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時。近期，各地也紛紛出台政策，助力民營企業發展。



上海：務實舉措持續打造國際一流營商環境



本月，《上海市聚焦提升企業感受持續打造國際一流營商環境行動方案》發布，方案圍繞優化為企整體服務、夯實營商基層基礎等五個方面，推出58條務實舉措。



行動方案中，提出了24條優化為企整體服務舉措，包括升級惠企政策全流程服務，全面提升企業“引進來”“走出去”服務等內容。前段時間，張江科學城的一家新材料企業在拓展海外市場時出現了資金問題，浦東新區的融資服務中心得知情況後送來了“及時雨”。



為打通市場准入堵點，在行動方案出台的基礎上，上海還新推出了市場准入登記便利化十條措施，包括通過簡化實名認證、電子簽名和執照下載等，為連鎖企業分支機構登記提供更多便利。



福建：多地發布惠企政策助力民營經濟發展



民營經濟是福建經濟的特色所在、活力所在、優勢所在。春節後，福建多地陸續召開“新春第一會”，聚焦民營經濟，發布了一系列舉措以及惠企政策清單，為民營經濟發展注入強勁動力。



近日，福州發布了《促進民營經濟高質量發展若干措施》，從實施政府和社會資本合作新機制、培育壯大中小企業、加大研發投入等12個方面提出具體舉措。其中，特別鼓勵民營企業加快設備更新和技術改造，對年度技改設備和信息化建設投資額達500萬元（含）以上，並納入固定資產投資的項目，福州市財政將給予投資補助，單個企業最高補助500萬元。同時，鼓勵民營企業加大研發投入，對引進的省級重大研發平台按省級補助的50%，最高500萬元配套獎勵。



在民營經濟較為集中的泉州市，當地將加碼獎補企業研發投入。比如，支持企業聯合高校、科研院所建設研發中心，給予3年最高1000萬元的設備購置貼息補助。首次設立超1億元的企業研發投入獎補資金，預計惠及企業超千家。同時，還將加力培育人工智能產業，對新建100P以上人工智能算力中心的，予以最高250萬元補助。此外，當地還將落實落細小微企業融資協調工作機制，力爭2025年新增小微貸款不低於600億元，破除“融資難、融資貴”的問題。