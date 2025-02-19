社評：明月照大江 王毅演講展現中國自信

外長王毅出席第61屆慕尼黑安全會議，在“中國專場”發表題為《堅定做變革世界中的建設性力量》的致辭（圖源：路透社） 中評社香港2月19日電（評論員 郭至君）當地時間2月14日，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席第61屆慕尼黑安全會議，在“中國專場”發表題為《堅定做變革世界中的建設性力量》的致辭，圍繞中國在全球變局中的角色、國際秩序改革、中美關係等核心議題展開，展現了中國在全球挑戰艱巨的情況下不變的責任和擔當。



烏克蘭危機延宕近三年，前景難測，雖然相關方提出了一些談判方案，但和平曙光何時來臨尚未可知，而隨著特朗普二度入主白宮，美國的內外政策、美歐關係等都充滿變數，本屆慕尼克安全會議就是在這樣強烈的不確定性和焦慮中召開的，而仔細分析中國外長王毅在其中的一番致辭和答問，無疑為亂雲飛渡的世界局勢注入穩定的因素，也日益凸顯了中國在國際話語場上的重要性和影響力。



首先，中國展現了作為大國應有的責任感和擔當。



王毅外長開宗明義地指出，“中國始終代表著穩定性和正能量”，強調大國對全球戰略穩定負有“關鍵責任”。面對歐洲對安全與發展的雙重焦慮，中方提出了“平等相待、尊重國際法治、團結協作、反對對抗”四點主張，直指西方陣營中盛行的冷戰思維與價值觀霸權。這種姿態與美國副總統，代表參與今年慕安會的萬斯大肆指責盟友的言論形成了鮮明的對比，也有歐洲學者坦言，在“美國靠不住”的現實中，中國提供的公共產品成為解決全球性挑戰的重要選項。

