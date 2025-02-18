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國家數據局：推動基層數據“只報一次”試點
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2025-02-18 11:17:39
中評社北京2月18日電／據央視新聞報導，今天，國家數據局舉行新聞發布會，介紹公共數據開發利用最新情況。
國家數據局在新聞發布會上表示，優化政務數據共享機制，切實減輕基層幹部重復報數負擔。
國家數據局相關負責人表示，在國務院辦公廳部署下，將推動基層報表數據“只報一次”試點，通過機制性安排，精簡合併報表，嚴控新增報表，明確數據治理和共享責任。
此外，國家數據局還將推動數據回流，支持基層幹部利用數據更好為企業和百姓服務，會同相關地方和部門重點打造一批示範性數據應用場景，探索形成可復制、可推廣模式。
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