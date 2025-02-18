國家數據局：推動基層數據“只報一次”試點

中評社北京2月18日電／據央視新聞報導，今天，國家數據局舉行新聞發布會，介紹公共數據開發利用最新情況。



國家數據局在新聞發布會上表示，優化政務數據共享機制，切實減輕基層幹部重復報數負擔。



國家數據局相關負責人表示，在國務院辦公廳部署下，將推動基層報表數據“只報一次”試點，通過機制性安排，精簡合併報表，嚴控新增報表，明確數據治理和共享責任。



此外，國家數據局還將推動數據回流，支持基層幹部利用數據更好為企業和百姓服務，會同相關地方和部門重點打造一批示範性數據應用場景，探索形成可復制、可推廣模式。