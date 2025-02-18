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最高檢：積極參與重點領域腐敗治理
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2025-02-18 11:19:15
中評社北京2月18日電／據新華社報導，最高人民檢察院有關負責人在2月18日舉行的新聞發布會上介紹，檢察機關積極參與重點領域腐敗治理，參與深化整治金融、國企、能源、基建工程和招投標等權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗。2024年，全國檢察機關起訴金融領域職務犯罪1200餘人，起訴能源領域職務犯罪500餘人，起訴基建工程領域職務犯罪1400餘人，圍繞行業性、系統性腐敗問題治理，制發社會治理類檢察建議1600餘份。
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