特朗普廢除平權政策 威脅削減學術機構資助

中評社北京2月18日電／據央視新聞報導，當地時間2月17日獲悉，特朗普政府在一封信中警告稱，如果學術機構繼續推行“多元化、公平與包容”（DEI）平權政策，聯邦政府將削減對它們的資助。



美國總統特朗普1月20日上任首日簽署行政令，廢除聯邦政府“多元化、公平與包容”等平權政策，稱這些政策“激進”“浪費”。他在當天的就職演講中說，將結束政府“試圖將種族和性別問題滲透到公共和私人生活各方面”的政策，稱美國將打造“不分膚色、以才幹為基礎的社會”。