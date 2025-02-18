何柱國籲停賣地三年、擱置明日大嶼

中評社香港2月18日電／前全國政協常委何柱國周一晚間接受商台訪問，提到香港的經濟困局，何柱國指香港要停止賣地三年，並擱置明日大嶼，若供房屋應過多令發展商出現財政問題，其後果比政府赤字“更大鑊”。



現年75歲的何柱國在商台節目《光明頂》被主持問及為何突然消瘦，何柱國強調自己沒有“食芒果”得到性病，而是在數月前患上肺癌，因而顯得清減。他稱曾在美國諮詢醫療意見，當地醫生稱“香港醫療技術好好，無謂飛過嚟，美國做到的香港都可以做到”，所以最終決定在養和醫院就醫，目前已經痊癒。作為香港煙草創辦人何英傑的長孫，何柱國在節目中呼籲聽眾減少吸煙，因為化療程序很辛苦，“死唔去更辛苦”。



何柱國亦藉此呼籲香港發展醫療經濟，他表示三年前已向政府提出零售業不濟，要靠新行業支持香港經濟，現在零售市道表現證明他所言非虛；何柱國稱曾向特首李家超建議將醫療發展為重要產業，補充其他行業失去的生意，例如美國就成功利用醫療產業吸引全球有錢人光顧，韓國亦有退稅優惠，促進當地經濟發展，他認為香港醫療條件一點不差，可以加以仿效。



對於本港地產市道情況，何柱國形容為香港地產“咁慘”，所以建議要停止賣地三年，他認為地產市道關乎供求問題，目前香港有數萬個新盤仍未消化，若地產商承受不了而造成財政困難，會蔓延至銀行業，其影響比政府赤字“更大鑊”，對香港整體不利。他又指明日大嶼“冇㗎喇”，靠借貸令明日大嶼上馬並不是良策，因為香港不能美國有天然資源讓他們可以無限借貸，反問香港政府“舉債能舉幾多年？”



對於發展局局長甯漢豪指明日大嶼會“審慎推行”，何柱國指明日大嶼落成後相關官員已不在位，“還說甚麼大嶼細嶼”。他認為最終政府要停止賣地，令大眾恢復信心，令資產價格上升，以免負資產增多令銀行體系出現問題。對於主持問及停賣地政府就沒有收入，何氏指：“你兩個係唔係傻仔，現在賣地有收入咩？”