裁裁裁！特朗普政府“裁員刀”揮向藥管局

中評社北京2月18日電／據新華社報導，總統唐納德·特朗普領導的本屆美國政府削減聯邦雇員規模的“大刀”上周末砍向食品和藥物管理局（FDA），大多涉及藥管局新近雇用、從事食品與醫療器械等產品安全評估的試用期員工。



也有少數部門暫時躲過這波裁員。隸屬能源部的國家核安全管理局（NNSA）13日被勒令裁員350人，但因多數擬裁撤人員參與核項目，此次裁員稍後取消。



周末通知



三名不願公開姓名的藥管局員工16日告訴美聯社，15日傍晚，藥管局不同部門都有試用期員工收到通知，得知自己的崗位已取消。本輪裁員具體人數尚未知，但似乎集中於食品成分、醫療器械、煙草等產品安全審查相關崗位。按美國媒體說法，試用期員工的就業保護措施較少，聘期最多不到兩年。



新任衛生與公眾服務部長小羅伯特·肯尼迪經常批評藥管局，去年指責這一部門審批新療法進度遲緩、危害美國公眾健康。據美聯社說法，藥管局員工人數近兩萬，年度預算69億美元，近一半來自作為監管對象的藥企、醫療器械製造商等所繳費用。藥管局依靠這部分預算雇用外部科研人員快速評估產品，而取消產品評估崗位實際上不會減少聯邦政府支出。



除藥管局外，14日披露的美國國家衛生研究院（NIH）會議錄音顯示，一些官員預計衛生與公眾服務部將解雇其下轄機構總計5200名試用期員工。衛生與公眾服務部下轄機構包括藥管局、國家衛生研究院、疾病控制和預防中心（CDC）。



要求匿名的知情人士14日告訴美聯社，疾控中心預計裁員近1300人。截至16日午後，已有約700人收到裁員通知。

