美歐裂痕加深　歐洲別無選擇唯有自主

中評社北京2月18日電／據中國日報報導，在2月14日舉行的慕尼黑安全會議上，美國副總統萬斯發表了一場20分鐘的演講。然而，這場發言全程幾乎無人回應，成為本屆會議上唯一一場遭遇“冷場”的講話。但與此同時，萬斯的言論在會後卻引發了激烈討論。



外界普遍預計，在美俄領導人剛剛進行了一次“友好”通話之後，萬斯會借此機會介紹特朗普政府關於烏克蘭危機的最新解決方案，或者至少會闡明新一屆美國政府對歐洲國家提高防務支出的具體期望。然而，萬斯的講話卻讓在場的歐洲聽眾大跌眼鏡。他不僅猛烈抨擊美國的歐洲盟友，指責他們背棄自身價值觀，還批評歐洲國家在移民、言論自由等問題上的政策完全無視民眾關切。



更令人意外的是，萬斯在演講中專門點名批評了東道主德國，而此時距離德國聯邦選舉僅剩一周。目前，德國極右翼政黨“德國選擇黨”在民調中位列第二，而特朗普的顧問、億萬富翁埃隆·馬斯克正公開支持該黨。不出所料，德國總理朔爾茨在次日予以嚴厲回擊，明確表示德國不會接受外部勢力干涉本國選舉。“盟友和朋友之間不會做這樣的事情。”朔爾茨的表態不禁引人深思：如果特朗普政府繼續推行“美國優先”政策，美國四年後還能剩下多少盟友？



英國廣播公司評論稱，這是一場“極其失敗的演講”，“判斷力之糟糕令人驚訝”。一位美國評論員更是直言，萬斯的講話“完全是為了迎合美國國內受眾”。歐盟外交與安全政策高級代表卡婭·卡拉斯指出，萬斯此舉明顯是“試圖挑起與歐洲的爭端”。在特朗普政府對烏克蘭危機的處理方式已經讓歐盟國家感到“被拋棄”的情況下，萬斯的言論無疑進一步加劇了裂痕。美國政府一直暗示，其可通過直接與俄羅斯對話達成和解方案，卻將烏克蘭和歐盟排除在外。



就在萬斯的慕尼黑之行“翻車”之際，法國總統馬克龍在接受《金融時報》採訪時呼籲歐洲加快行動，以新的國防和經濟政策應對特朗普政府回歸白宮所帶來的“電擊式衝擊”。但馬克龍可能沒想到，特朗普政府不僅在經濟和安全問題上向歐洲施壓，還試圖對歐洲國家如何處理國內文化戰爭問題指手畫腳。萬斯的演講表明，美國政府甚至有意介入歐洲國家的內政。正如馬克龍所言：“歐洲已經別無選擇，歐洲已經快無路可走了。”

