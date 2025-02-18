換囚歸國的阿富汗人：美國非法關押了20年

中評社北京2月18日電／據新華社報導，“他們，非法關押了我，（將近）20年。”回憶起在美國監獄漫長的“囚犯”生涯時，57歲的阿富汗人汗·穆罕默德緩慢而憤怒地說道。他在今年1月阿富汗與美國一次囚犯交換中獲釋，被遣返回國。記者看到的汗·穆罕默德，比同齡人顯得蒼老十來歲。



汗·穆罕默德如今生活在一個叫哈迪亞希爾的小村莊，位於阿富汗東部楠格哈爾省首府賈拉拉巴德市附近。外國媒體要採訪他並不容易，至少需阿富汗4個政府部門審批。最終獲得採訪許可的衹有新華社和英國廣播公司。記者從阿富汗首都喀布爾出發，沿著喀布爾河行駛，很多路段就在懸崖邊上，顛簸5個小時後抵達哈迪亞希爾。



與阿富汗大部分鄉村一樣，這裡的房子大都用泥磚堆砌而成。汗·穆罕默德居住的院子簡單質朴，房前有一個大約50平方米的小院，裡面種了些常見的本地蔬菜，院子外面有一塊大約30平方米的空地，空地四周擺了一圈被本地人稱為“caat”的簡易軟床，可坐可臥，還有6棵老樹。



兒孫和朋友環繞之中，坐在“caat”軟床上的汗·穆罕默德告訴記者，他是2006年在賈拉拉巴德被美軍逮捕的。“他們指控我策劃襲擊賈拉拉巴德機場，企圖殺害美國人。但我什麼都沒做，我完全否認這些指控。”



汗·穆罕默德說，最初他被美軍關押在賈拉拉巴德機場一個小房間里，不久被轉移至美軍在阿富汗的巴格拉姆軍事基地——這裡曾被美媒曝光存在嚴重虐囚問題。之後，他被轉移至美國接受審訊，法院判處他終身監禁。而在整個關押期間，美軍未曾提供任何一份有力證據證明他犯下上述罪行。



美國司法部公開文件顯示，汗·穆罕默德2006年10月在賈拉拉巴德附近被捕，2007年11月被轉移至美國。美方指控他販運毒品和從事恐怖主義活動，並於2008年12月判處他終身監禁。

