BBC為黑暴撐腰　漠視新聞專業操守

中評社北京2月18日電／據文匯報報導，保安局局長鄧炳強致信英國廣播公司（BBC），嚴正駁斥其刊發通緝犯張晞晴不實言論的行為，事件撕開了西方媒體“客觀中立”的虛偽面紗。BBC在報導中刻意淡化張晞晴涉嫌違反香港國安法的重要事實，將犯罪嫌疑人包裝成“青年民主鬥士”，這種顛倒黑白的敘事策略，暴露出西方媒體集團在香港問題上根深蒂固的意識形態偏見。該事件不僅是一宗簡單的失實報導，更是西方媒體長期干預中國內政、破壞香港特區繁榮穩定的典型案例。



BBC在長達二千餘字的文章中，對張晞晴涉嫌危害國家安全的具體罪行避而不談，反而用大量篇幅渲染其所謂“被迫流亡”的悲情故事。這種刻意裁剪事實的報導方式，完全背離了新聞專業主義的基本準則。報導通篇沒有提及香港法院已對張晞晴發出通緝令的事實，也沒有引述特區政府就相關案件的權威解釋，反而將通緝犯的片面之詞包裝成“獨家專訪”，這種操作本質上是對新聞倫理的踐踏。



忽略香港主流民意



BBC慣用“嚴苛法律”、“壓制自由”等定性詞彙形容香港國安法律，從未向讀者解釋該法出台前，香港經歷過2019年修例風波黑暴橫行的亂象。2019年黑暴打砸立法會、襲擊市民、癱瘓交通的暴行在報導中消失不見，取而代之的是對警方當時依法執法、止暴制亂作出污衊。這種“去語境化”的敘事手法，正是西方媒體構建涉華負面敘事的樣板。



在信息來源選擇上，BBC往往刻意放大反中亂港分子的聲音，對香港主流民意視而不見。紫荊研究院早在香港國安法出台後的2021年進行調查，數據顯示82.6%受訪市民認為，與香港國安法實施前相比，香港社會秩序和治安狀況變好，但這類客觀數據從未出現在BBC的涉港報導中。這種忽視多數民意的做法，暴露了其所謂“平衡報導”的虛偽性。

