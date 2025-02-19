“歷史終結論者”哀歎美國憲法制度受攻擊

福山稱，美國內部分裂不解決，就難以繼續成為領先的超級大國 卡內基視頻 中評社華盛頓2月18日電（記者 余東暉）面對特朗普第二任上台後行政命令的風暴，曾在冷戰後提出“歷史終結論”的美國知名學者福山（Francis Fukuyama）哀歎：這是對美國憲法制度和美國民主體制的攻擊，其造成的損害將來很難恢復。美國內部分裂不解決，就難以繼續成為領先的超級大國。



曾經以為美式自由民主將是人類社會終極形態的福山，近年來對於美國民主體質的腐化和無所作為有所反思。特朗普第二次勝選後，福山在《金融時報》撰文稱，這是美國選民對自由主義的決定性拒絕。特朗普正在開創美國乃至整個世界政治的新時代。



在卡內基國際和平基金會日前舉行的“特朗普時代的美國民主”線上對話會上，福山進一步闡釋，要區分特朗普帶來的兩種變化：一種是政策變化--特朗普收緊邊境、徵收關稅等，這是正常的。另一種更重要的是制度變革。福山稱，這不僅是對現有制度的修改，而且是對美國憲法制度的全面激進的攻擊，是對美國民主的攻擊。



福山表示，今天發生的事情是，特朗普主張有權解雇和替換任何公務員，而不考慮美國歷史上一直以來對專業公務員的法律保護。比如解僱17名監察長，就是公然違法的。“這是我們體系本應有的工作方式的徹底終結”。