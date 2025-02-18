北極渦旋＋氣候變暖＝北美極端天氣頻發？

中評社北京2月18日電／據央視新聞報導，專家分析指出，北極渦旋南下、冷暖空氣劇烈交匯以及北美地區獨特的地形條件，共同促成了這場冬季風暴的肆虐。與此同時，全球氣候變暖也在加劇極端天氣事件的頻率和強度。



中國氣象局氣象分析師 林楠：冬季風暴本質屬於溫帶氣旋，它是在中高緯度地區形成的一類低壓渦旋中心，一年四季都可能出現，不過在冬季會表現得更強烈、更頻繁，它的出現往往會伴隨劇烈降溫、強降雪、強降雨、凍雨、大風等多種惡劣天氣，並且可能還會導致山洪、滑坡、泥石流等次生災害的發生。



中國氣象局氣象分析師 林楠：對於北美洲來說，冬季風暴並不少見。來自北極的渦旋分裂南下有利於冬季風暴的形成。北極上空存在逆時針旋轉的渦旋，渦旋內部是超強冷空氣，外部是強盛的西風急流，一般情況下西風急流會對冷空氣起到束縛作用，而且北極和熱帶地區溫差越大，這種束縛能力就越強。而當北極渦旋產生不穩定擾動，渦旋邊界擴大，朝赤道方向下沉時，就會攜帶強冷空氣南下。



中國氣象局氣象分析師 林楠：從這張北極地區向南投影的500百帕高度場形勢圖就可以看到，在美國東部到加拿大東部上空存在一個深厚的渦旋，這也是引發此次冬季風暴的關鍵天氣系統。當北極渦旋一路向南延伸到加拿大和美國上空，渦旋後部有強冷空氣，而渦旋前部有來自墨西哥灣的強盛暖濕水汽輸送，冷暖空氣劇烈交匯，就極易產生氣旋，從而引發冬季風暴。



中國氣象局氣象分析師 林楠：此外，北美洲獨特的地形條件也是形成冬季風暴的有力推手。北美洲地形呈南北縱列分布，東西兩側分別是南北走向的阿巴拉契亞山脈和落基山脈，中部則是廣闊的大平原。因此當北極的強冷空氣南下時，幾乎可以長驅直入，劇烈降溫會由加拿大開始一路向南波及美國南部的得克薩斯州。同時廣闊的平原地形也有利於冷暖空氣長時間交匯，帶來持續性降水。



中國氣象局氣象分析師 林楠：另外在全球氣候變暖的背景下，北極地區的升溫速度是全球平均水平的2至3倍，這會削弱西風急流對於極地冷空氣的“束縛力”，導致冷空氣更易南下至中緯度地區。極端天氣事件發生頻率也會相應加大。