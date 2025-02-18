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尹錫悅出席彈劾案庭審公開辯論 將出示證據
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2025-02-18 12:28:34
中評社北京2月18日電／據央視新聞報導，當地時間18日12時30分左右，尹錫悅抵達韓國憲法法院，準備出席定於當地時間14時舉行的彈劾案庭審第九場公開辯論。
根據憲法法院此前的安排，在當天的庭審公開辯論中，國會方面和尹錫悅方面將分別用2小時時間總結陳詞，並出示各種書面證據。
此外，由於憲法法院此前定於20日下午舉行彈劾案庭審第十場公開辯論，而尹錫悅方以該時間與其內亂罪庭審時間重合，申請變更公開辯論的時間，預計憲法法院將在18日的庭審中做出相關決定。
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