俄烏談判折射跨大西洋博弈衝擊歐洲

中評社北京2月18日電／據央視新聞消息，特朗普就任後，俄烏衝突走向出現重大變化。美俄關係迅速回暖，美歐裂痕日益加深，歐洲對此深感焦慮。



美國國務卿魯比奧率領代表團前往沙特阿拉伯，將與俄羅斯官員舉行直接會談，以尋求結束持續近三年的俄烏衝突。美國總統國家安全事務助理和中東問題特使也將參加在利雅得舉行的會談。此次會談是在美國總統特朗普與俄羅斯總統普京於近日通電話之後舉行的。美國政府的舉動引發了重大的外交動蕩，預示著俄烏衝突局勢或將迎來分水嶺。



美國政府烏克蘭和俄羅斯問題特使凱洛格宣布，未來結束烏克蘭危機的和平談判將排除歐洲國家參與，最終談判的參與者僅限美、俄、烏三方。此番言論令歐洲嘩然。文章分析指出，美國的單邊行動折射出全球政治格局的深刻轉變。特朗普政府試圖通過繞開歐洲，直接與俄烏談判重塑國際秩序，而歐洲既擔憂被排除在安全決策之外，又因防務自主進程遲緩而陷入被動。



俄美正加速推進和平談判，然而，在俄烏衝突中發揮了重要作用的歐洲被排除在談判之外的可能性與日俱增。分析認為，隨著特朗普在其第二任期中開始減弱歐洲的作用，俄羅斯將迎來擴大影響力的絕佳機會。事實上，考慮到歐洲各國的政治局勢，即使它們參與談判也很難發揮主導作用。德國正值選舉年，未來一段時間仍將面臨國內政局動蕩的威脅；法國少數派政府的權力地位也不穩固。



法國總統馬克龍召集歐洲緊急峰會，討論烏克蘭問題和歐洲安全問題，這暴露了歐洲對美國將其排除在談判之外的深度焦慮。面對特朗普政府政策轉向風險，歐洲正加速構建獨立防務體系：法國推動組建“歐洲軍”的呼聲再起；德國擬推出“二戰後最大規模”國家安全計劃；波蘭主張建立歐盟自主防務產業鏈。不過，歐洲內部的裂痕也十分明顯——德國主張通過滿足美國安全訴求來維繫美歐聯盟，而東歐國家警惕任何削弱烏克蘭主權的妥協。