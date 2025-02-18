中歐要繼續做相互成就的夥伴

中評社北京2月18日電／據人民日報報導，中歐有著廣泛共同利益，合作大於競爭，共識多於分歧。面對動蕩不安的國際局勢和層出不窮的全球性挑戰，中歐應堅定站在歷史正確的一邊、人類文明進步的一邊，勇擔歷史責任



今年是中國同歐盟建交50周年，是承前啟後的重要節點，也是深入思考中歐關係的重要時刻。近期，中國同歐盟多國展開外交互動，向國際社會釋放共同踐行多邊主義、共同維護自由貿易的積極信號，表明中歐可以成為動蕩世界中的穩定性和確定性力量。



中方始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，一直把發展中歐關係視為中國外交優先方向。中歐有著廣泛共同利益，合作大於競爭，共識多於分歧。發展中歐關係，關鍵是尊重各自人民選擇的社會制度和發展道路，尊重彼此核心利益和重大關切。國際形勢越是嚴峻複雜，中歐越要秉持建交初心，加強戰略溝通，增進戰略互信，堅持夥伴關係定位。



中歐沒有根本利害衝突，也沒有地緣政治矛盾，是相互成就的夥伴。作為多邊貿易體制的共同維護者，中歐已經形成強大的經濟共生關係，在助力各自發展的同時，也為世界和平和繁榮作出重要貢獻。中歐互為主要貿易夥伴和投資對象。2024年，中歐貿易額為7858億美元，雙向投資存量達2600億美元。中國堅持高質量發展，擴大高水平對外開放，堅定同各國共享發展機遇，願推動共建“一帶一路”同歐盟“全球門戶”計劃對接，賦能彼此與世界。中歐要充分認識雙方經貿合作優勢互補、互利共贏的本質，攜手推動普惠包容的經濟全球化。面對經貿合作中存在的一些矛盾分歧甚至摩擦，雙方應相向而行，妥善處理，維護中歐經貿合作大局。



中歐關係關乎亞歐大陸繁榮和世界格局穩定，需要雙方共同維護好、發展好。中國是多極體系中的確定性因素，堅定做變革世界中的建設性力量。中方始終認為歐洲是多極世界中的重要一極，支持歐洲一體化和歐盟戰略自主。中歐都尊重聯合國憲章宗旨、堅持多邊主義、維護自由貿易，反對陣營對抗，雙方應當合作而不是競爭。

