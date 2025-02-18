安徽巢湖深化以案促改促治

中評社北京2月18日電／據中國紀檢監察報報導，近日，安徽省巢湖市紀委監委查辦了一起公職人員違規“掛證”取酬典型案件。巢湖市園林管理處原主任王某某常年將個人市政公用一級建造師職業資格證書掛靠外部企業獲取報酬，直到上級有明文規定後才撤回證件，但並未退回個人違規所得。王某某還存在其他違紀違法行為，最終被開除黨籍、開除公職，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



該市紀委監委以查辦王某某案為契機，壓實行業主管部門責任，督促市林業和園林建設服務中心全面自查自糾違規“掛證”情況。同時，該市紀委監委堅持舉一反三，聯合組織、人社、財政等部門，建立健全信息共享、線索移送、聯合查處等工作機制，在全市範圍內開展違規“掛證”取酬排查清理工作。截至目前，全市共計新發現66人涉嫌“掛證”情形，其中“掛證”取酬的23人被作為問題線索移交給相關紀檢監察機關處理。



“我們綜合運用領導包案、‘室組區’聯動、提級辦理等方式強化案件查辦力度，堅持‘全覆蓋、零容忍、嚴查處’向違規‘掛證’取酬行為‘亮劍’。”該市紀委監委有關負責同志介紹，通過嚴查公職人員違規“掛證”取酬、干預插手市場經濟活動等問題，持續放大案件查辦震懾作用。



違規“掛證”取酬問題頻發的背後，是內控監管和自律意識的缺失。該市紀委監委堅持標本兼治、強化源頭治理，督促各級黨組織加強內部監管，建立公職人員職業資格證書動態管理台賬，定期組織核查。同時，將違規“掛證”取酬問題納入日常監督檢查範圍，通過明察暗訪、專項檢查等方式，對各單位進行常態化監督。此外，公布舉報電話和郵箱，鼓勵群眾積極參與監督，形成全社會共同關注、共同監督的良好氛圍。