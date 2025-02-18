《經營主體登記檔案管理辦法》將於三月施行

中評社北京2月18日電／據新華社報導，記者17日從市場監管總局獲悉，市場監管總局和國家檔案局近日聯合制定出台《經營主體登記檔案管理辦法》，將於今年3月20日正式施行。



辦法共31條，涵蓋登記檔案管理總體要求、檔案收集與保管、檔案信息化建設、檔案遷移、檔案查詢與利用以及法律責任等內容，旨在加強經營主體登記檔案的規範化管理，有效保護和利用登記檔案，便利經營主體跨區域遷移。



辦法明確登記檔案管理的基本原則和管理體制，規定登記檔案管理堅持統一標準、分級管理、集中保管原則。明確經營主體存續期間，登記檔案應當持續保存，經營主體注銷後，登記檔案保管期限一般為20年，登記機關應當定期對保管期限屆滿的登記檔案的保存價值進行鑒定，決定予以銷毀或者移交給同級國家綜合檔案館永久保存。辦法還對電子登記檔案的歸檔、安全管理、系統建設等作出規定。



辦法完善登記檔案遷移管理制度，著力提升遷移便利度。明確經營主體向遷入地登記機關申請辦理變更登記、遷入登記檔案，無需在遷出地重復提出申請；遷入地、遷出地登記機關要做好對接和檔案移轉，不得限制、妨礙登記檔案遷移；要求持續優化遷移程序，推行登記檔案遷移網上辦理，明確遷入地登記機關可以通過網絡調閱登記檔案的，遷移期間經營主體可以直接在遷入地辦理登記業務。同時，強化責任追究，增強制度剛性約束。



辦法優化登記檔案查詢程序，兼顧便利與安全。根據社會實際需求，擴大登記檔案查詢主體範圍，新增經營主體有效登記在册的相關人員，公證、仲裁、司法鑒定等機構及破產管理人，並明確各類主體申請查詢時需要提供的材料。



辦法明確要求歸檔時應當對涉及個人身份信息的頁面進行專門標注或者處理，做好個人信息保護；明確登記檔案信息實行實名查詢，防止被非法利用；規定查詢人不得以不正當方式獲取、利用登記檔案或者牟取不正當利益；對損害登記檔案實體和信息安全的行為，規定相應的法律責任。