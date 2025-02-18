工業和信息化部：為產業轉型升級添動力

中評社北京2月18日電／據新華社報導，不同產業數字化升級的路徑不同，面臨的場景和運用的數字技術存在差異。不久前，《製造業企業數字化轉型實施指南》印發，通過繪制場景圖譜，讓複雜的數字化轉型問題更具操作性，為產業擁抱數字技術提供有力指引。



這一舉措的推出，離不開全國人大代表、東方電氣集團東方汽輪機有限公司數智部副主任工程師曹天蘭，以及工業和信息化部的共同努力。



曹天蘭在調研中發現，不少企業數字化轉型的積極性很高，但因為缺乏新理念和新工具，“如何轉”成為新煩惱。2024年全國兩會期間，她提出了關於加快製造業“智改數轉”的建議。建議很快得到回應。“工業和信息化部的同志先是和我電話溝通，深入探討產業轉型升級中的重點環節，此後還有書面回復，介紹下一步工作安排等。”曹天蘭說。



“我們和代表委員一起，共同查找問題、調研問題、推動問題解決。”工業和信息化部信息技術發展司有關負責人說，收到相關建議後，工業和信息化部組織多個工作組，專門赴多個地區開展實地調研，充分聽取意見，根據調研情況研究政策措施。



制定製造業數字化轉型通用評估指標體系，讓標準先行；在“點”上培育智能工廠、“數字領航”企業，在“線”上推進鏈式轉型，在“面”上提升園區和集群數字化水平，打造示範試點；印發石化、鋼鐵、有色金屬等行業數字化轉型實施方案，為每個重點產業“量身畫像”……一年來，工業和信息化部及時將代表委員的“睿智之言”轉化為推動工作的“良策實招”，推出一系列支持數字化轉型的舉措。



截至目前，我國重點工業企業數字化研發設計工具普及率達到84.1%，越來越多的企業與數字技術實現“雙向奔赴”。



激發湧現更多專精特新中小企業，事關中國經濟的活力和社會發展全局，也是代表委員們關心的大事。



2024年全國兩會期間，全國人大代表、華南理工大學電子與信息學院教授車文荃從強化應用牽引、強化企業創新主體作用等方面，提出加快中小企業專精特新發展的相關建議。