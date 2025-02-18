中國：中方樂見一切致力於烏克蘭和平的努力

中評社北京2月18日電／據新華網報導，中國常駐聯合國代表傅聰17日在安理會審議烏克蘭問題時表示，中方樂見一切致力於烏克蘭和平的努力，包括美俄達成的關於啟動和談的共識。



傅聰在發言中表示，10年前，烏克蘭問題當事方通過談判達成了新明斯克協議，安理會一致通過第2202號決議予以核可，代表了通過對話談判解決分歧和爭端的正確方向。遺憾的是，協議達成後，大部分條款未能得到全面、有效執行，本該逐步降溫的局勢反而愈演愈烈，進而導致危機全面升級，釀成更大規模的衝突，持續延宕至今。



傅聰說，對於世界上的爭端和衝突，中國一貫主張根據聯合國憲章規定通過對話協商，以和平方式解決。在俄烏衝突問題上也一樣。中國不是這場危機的製造者，更不是當事方，但中方沒有隔岸觀火，更沒有借機牟利。從危機爆發之初，中方就呼籲對話協商政治解決。習近平主席提出“四個應該”，強調各國主權和領土完整應得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則應得到遵守，各方合理安全關切應得到重視，一切致力於和平的努力應得到支持，這是中方在烏克蘭問題上的根本遵循。中方積極開展外交斡旋，同包括俄羅斯、烏克蘭在內的有關各方保持接觸。中方深入參與聯合國和安理會框架下關於烏克蘭問題的審議，為推動停火止戰、政治解決發揮建設性作用。中方還同巴西等國發起“和平之友”小組，匯聚全球南方國家集體智慧，形成支持和推動和平的重要力量。形勢發展證明，中方的主張客觀、公正、理性、務實，與國際社會的廣泛共識是高度一致的。



傅聰表示，當前，烏克蘭問題即將迎來談判解決的關鍵時刻。中方樂見一切致力於和平的努力，包括美俄達成的關於啟動和談的共識。同時中方也期待所有當事方和利益攸關方都能參與到和談進程中來，達成公平、持久、有約束力、所有當事方都接受的和平協議。戰事發生在歐洲大地，歐洲有必要為和平發揮作用。中方希望各方通過談判共同解決危機的根源性問題，找到均衡、有效、可持續的安全框架，實現歐洲大陸的長治久安。