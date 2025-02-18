智慧運輸方案這樣生成

中評社北京2月18日電／據央視新聞報導，物流是實體經濟的“筋絡”。中國物流與採購聯合會近日公布的數據顯示：2024年，全國社會物流總額360.6萬億元，同比增長5.8%，增速比上年提高0.6個百分點；社會物流總費用與GDP的比率為14.1%，比上年下降0.3個百分點。現代物流體系加速構建，物流降本提質增效持續推進，對於暢通國民經濟循環、建設現代產業體系具有重要意義。



以數字化、智能化、綠色化為抓手，我國物流企業在轉型中茁壯成長。截至去年底，我國現代物流服務業相關企業總量超過114萬家，較2023年底增長15.9%。



物流業如何向“新”而興，更好賦能實體經濟？我們走近3個微觀樣本，觸摸物流業高質量發展的脈動。



物流數字化



人工智能自動對比多種方案



“信息孤島”“數據煙囪”等阻礙物流行業發展。為推動問題破解，有效降低全社會物流成本，國家發展改革委等部門近日發布通知，開展物流數據開放互聯試點工作，創新物流數據交互模式和解決方案。實際工作中，多式聯運數據開放互聯，如何為企業提供優質運輸方案？



天津港新興建材碼頭，一批來自內蒙古的錳矽合金正陸續裝船，3到4天後運抵千里之外的南京港。



“由於下遊客戶需要，我們經常要從內蒙古矽錳主廠區運送產品至南京濱江物流中心交割庫。”銀河德睿公司負責人說，過去通過公路運輸，雖快，但配送距離遠，運輸成本偏高。