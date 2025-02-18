政策支持　“數”裡行間感受汽車業“脈動”

中評社北京2月18日電／據央視新聞報導，中國汽車工業協會2月17日發布數據。數據顯示，2025年1月份，我國汽車行業迎來平穩開局。



今年1月份，我國汽車行業總體保持穩定運行。其中，乘用車延續良好表現，產銷分別完成215.1萬輛和213.3萬輛，同比分別增長3.3%和0.8%，實現同比雙增。其中，新能源汽車表現突出，產銷量同比分別增長29%和29.4%，銷量達到汽車新車總銷量的38.9%。



在出口方面，汽車總體出口47萬輛，同比增長6.1%。其中，新能源汽車出口15.0萬輛，同比增長49.6%。



中國汽車工業協會副秘書長陳士華介紹，1月，國家層面上及時出台了延續“以舊換新”政策，各地區也及時跟進，政策效應明顯，企業和消費者信心增強。汽車行業實現開局平穩，尤其是新能源汽車的出口同比增長接近50%。



新一輪以舊換新加力擴圍 新春車市火熱



記者在調研中注意到，以往春節前後，是汽車市場銷售的淡季，但得益於新一輪以舊換新政策的加力擴圍，今年新春的車市，國內車市呈現出熱潮湧動的景象。



記者來到天津的一家汽車4S店，一進店門就看到熙熙攘攘的人群，有的還是一家老小齊上陣，每輛展車旁邊都有人在觀望打量，現場咨詢的聲音此起彼伏。工作人員告訴記者，眼下每天來看車的人絡繹不絕，而且基本上都是衝著“以舊換新”來的，補貼政策的撬動作用十分明顯。



在吉林，春節過後，購車的熱潮便已襲來。隨著新一輪惠民政策正式落地實施，眾多消費者也不再觀望猶豫，果斷加入“以舊換新”的熱潮中。山東濟南日前啟動了2025年政府汽車消費補貼活動，申領額度共計3000萬元，可叠加國家、省出台的汽車報廢更新或置換更新政策使用。