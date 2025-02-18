解讀2025年1月經濟數據

中評社北京2月18日電／據新華社報導，近期，2025年首月各項經濟運行數據陸續出爐，多個亮點釋放出經濟持續回升向好強信號。



金融數據迎來“開門紅”，為全年經濟開局提供了有力支持。



中國人民銀行2月14日發布的數據顯示，1月份我國人民幣貸款增加5.13萬億元，同比多增2100億元；社會融資規模增量為7.06萬億元，同比多增5833億元。



“相較去年同期的高基數，今年1月新增貸款還略高一些，為年初經濟平穩開局提供了有力的金融支持。”中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，開年以來，金融機構加大信貸投放力度，滿足實體經濟有效融資需求，體現出“適度寬鬆”的貨幣政策基調。



專家表示，我國正處於經濟結構轉型的關鍵期，宏觀調控思路也在加快調整優化，適度寬鬆的貨幣政策將為此創造條件，更大力度支持擴內需，提升消費對經濟增長的貢獻度。



春節消費亮點多活力足，文旅消費需求走高。



國家統計局2月9日發布數據顯示，1月份，受春節假日等因素影響，全國居民消費價格指數（CPI）同比、環比分別上漲0.5%、0.7%，漲幅均比上月有所擴大。



服務和食品價格上漲，是影響CPI漲幅擴大的主要因素。



從服務價格看，1月份，服務價格環比上漲0.9%，漲幅比上月擴大0.8個百分點，影響CPI環比上漲約0.37個百分點，占CPI總漲幅五成多；同比上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.6個百分點。



服務中，春節期間出行和文娛消費需求大幅增加，飛機票、交通工具租賃費、旅遊、電影及演出票價格分別環比上漲27.8%、16.0%、11.6%和9.6%；受務工人員返鄉及服務需求增加影響，家政服務和美發價格分別環比上漲9.3%和9.2%。