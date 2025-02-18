王毅同愛爾蘭副總理兼外長哈里斯會談

中評社北京2月18日電／據新華網報導，當地時間2月17日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在都柏林同愛爾蘭副總理兼外交貿易部長哈里斯舉行會談。



王毅說，去年中愛共同慶祝建交45周年。李強總理成功訪問愛爾蘭，為中愛互惠戰略夥伴關係注入新的動力。中愛各領域合作取得亮眼成績，展現了巨大潛力和廣闊空間。我們願同愛方落實好兩國領導人共識，做相互信任、相互尊重、相互成就的夥伴。



王毅表示，今年是中歐建交50周年。雙方要珍惜總結半個世紀以來中歐關係發展成功經驗，堅持夥伴定位，妥善處理分歧，攜手推動中歐關係持續健康發展。面對國際局勢不確定不穩定因素增多，中國倡導構建平等有序的世界多極化，凝聚了國際社會的最大公約數。中歐是多極世界中的重要力量，中方願同包括歐洲在內的各方一道，共同維護聯合國權威，共同遵守國際關係基本準則，共同抵制單邊主義、反對重回“叢林法則”。



哈里斯表示，過去幾十年，愛中關係實現長足發展，務實合作取得積極成果，雙邊經貿額大幅增長，教育人文等各領域交流活躍。愛爾蘭珍視愛中關係，堅持一個中國政策，致力於同中國加強積極、建設性夥伴關係。愛方讚賞中方對愛實行免簽政策，支持雙方開通更多直航，進一步便利人員往來。愛方堅持多邊主義和自由貿易，不贊同“脫鈎”，支持中歐加強合作，共同應對全球性挑戰。



雙方談及烏克蘭危機問題。哈里斯介紹了對重建歐洲和平的看法。王毅表示，中方支持一切致力於和平的努力，支持探討形成公平、持久、有約束力、各方都能接受的和平方案，支持歐洲為和平進程、尤其是為構建新的歐洲安全格局發揮應有作用。



雙方還就緩解加沙緊張局勢、推動重回“兩國方案”等交換了看法。