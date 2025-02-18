“前哨”監督：打通太子參產業發展痛點

中評社北京2月18日電／據中國紀檢監察報報導，春節過後，位於閩東北山區的“中國太子參之鄉”福建省柘榮縣，農戶們正緊鑼密鼓地搶抓農時，忙著為太子參施肥、除草，田間地頭一片繁忙的春耕景象。



柘榮縣是全國最大的太子參產銷區。如今，柘榮縣太子參種植面積達4.3萬畝，年產量5800噸，全產業鏈產值約16億元，產銷量均占全國的三分之二。



“8萬元太子參種苗補助款已經到賬了。”柘參生物科技公司技術部經理李斌向前來回訪的英山鄉紀委幹部反饋。此前，柘榮縣紀委監委督查太子參產業扶持政策落實情況時，發現英山鄉鳳洋村存在太子參種苗補助款、太子參基地棧道建設項目等專項資金滯留的情況。經核實，該村黨支部書記、村委會主任陳某未按要求及時報賬，導致相關費用無法支付，損害了群眾利益。弄清事情原委後，該鄉紀委立即對相關責任人進行嚴肅處理，專項資金已全部兌付到位。



柘榮縣紀委監委將護航特色產業發展作為鄉村振興領域監督的重點內容，主動跟進太子參產業項目全過程監督。深化“室組地”聯動，聚焦太子參種植、精細加工、產品銷售、品牌推廣等環節，組織4個協作片區下沉鄉村一線、種植基地開展專項監督檢查。同時，聯合縣藥業發展中心、農業農村局、科技局、財政局等職能部門，對責任落實、政策執行、資金使用等情況開展清單式監督，督促職能部門履職盡責，保障太子參特色產業健康發展。



柘榮縣紀委監委圍繞柘榮縣創建省級高新技術產業園區工作方案，通過列席會議、個別訪談、實地走訪等方式，對6個職能部門履職情況進行監督，累計走訪企業57家次，收集意見建議17條，推動幫助解決企業用水用工、公交路線、電杆遷移等實際問題70餘個，太子參冷鏈廠房及產業服務中心等園區基礎設施項目均已完成主體建設，預計今年上半年投入使用，有效提升園區資源整合、服務保障、創新孵化能力。



此外，柘榮縣紀委監委將開展優化營商環境專項監督與工程領域招投標不規範影響營商環境突出問題、違規吃喝等專項整治結合起來，對助企惠企政策落實和涉企行政執法等工作中存在的違規違紀問題從嚴查處。2024年以來，共查處損害營商環境問題24起34人，立案16人，給予黨紀政務處分10人，移送司法機關4人。



“我們將持續發揮‘前哨’監督作用，及時發現並打通太子參產業發展中的痛點堵點卡點，全力做好監督保障工作，助力鄉村產業振興。”該縣紀委監委相關負責同志說。

