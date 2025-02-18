拉薩：緊盯國企領域突出問題

中評社北京2月18日電／據中國紀檢監察報報導，近日，西藏自治區拉薩市紀委監委檢查組深入各市屬企業，圍繞黨對國有企業全面領導虛化弱化、企業治理體系和架構不健全等問題整改推進情況，主責主業不清，無序擴張，低效、無效投資問題，清理在建項目、徹底瘦身行動進展情況等重點監督任務開展專項監督。



拉薩市紀委監委聚焦提升國企領域監督檢查、審查調查工作質效，成立國企工作專班，統籌開列任務清單，有序推動各項工作落實落地。該市紀委監委堅持每月調度國企領域相關改革、問題線索處置、監督辦案進展情況；每季度牽頭召開專班工作推進會，分析研判市管國企政治生態等情況；每半年組織召開國企專班工作總結部署會，通報半年工作情況，部署下一步工作任務。



為提升監督質效，拉薩市紀委監委還採取“室組企”片區聯合監督模式，形成4個聯動片區對各市屬企業開展監督，統籌辦案力量，共同分析研判，集中攻堅重點案件。2024年，4個聯動片區共開展聯合監督、交叉監督43次，發現並推動立行立改問題36個。國企工作專班還聚焦主責主業履行情況、投資情況、在建項目情況及瘦身增效情況等方面，牽頭赴9家市屬國企、1家園區國企開展實地調研，發現部分單位存在主責主業範圍和邊界不清等9類問題，形成調研報告，為推動國企發展提供參考。



同時，該市紀委監委還成立調研組前往市國資委進行調研座談，形成重點任務協作推進工作機制，督促市國資委履行主體責任，研究出台市屬國有企業招聘人員管理辦法等6項制度，推動建立國有企業人才招聘、投資管理、經營考核、公車配備及管理等方面的長效機制。



“下一步，我們將繼續加強國有企業紀委隊伍建設、教育管理，提升國企紀委監督辦案能力，同時對國企領域典型案例深入剖析原因，梳理總結在體制機制、選人用人、監督監管等方面的漏洞，為市屬國企高質量發展提供堅強的制度保障。”拉薩市紀委監委有關負責同志表示。