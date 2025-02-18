河南南陽統籌推進提級巡察

中評社北京2月18日電／據中國紀檢監察報報導，寬敞明亮的教室、乾淨整潔的餐廳……日前，河南省南陽市委第五巡察組工作人員前往職教園區皇路店鎮褚莊小學回訪時瞭解到，此前巡察組提級巡察期間發現的該小學翻新工程長時間停工，導致學生臨時占用警務室和村黨群服務中心上課、在露天區域就餐的問題已經整改完成，相關責任人被嚴肅處理，學生的學習和生活環境得到改善。



七屆南陽市委緊盯關鍵人、關鍵權、關鍵事，對縣級領導擔任“一把手”的縣直部門、開發區和相關重點鄉鎮、村（社區）開展提級巡察，著力發現和解決群眾反映強烈的民生領域突出問題。



此外，該市巡察機構分類分批推進縣級先進製造業開發區提級巡察，發現和糾正相關黨組織履行全面從嚴治黨責任、建設發展責任的偏差和不足。分兩輪次對13個縣（市、區）的65個政法單位開展專項巡察，發現和推動整治執法司法領域突出問題。提級巡察住房公積金、住宅專項維修資金管理使用情況，推動解決群眾反映強烈的突出問題。對4個鄉鎮（街道）和12個村（社區）開展提級巡察，推動惠民惠農政策落實落地。



與此同時，該市巡察機構建立“市級統籌、市縣聯動、異地交叉、提級推進”工作模式，採取市縣巡察組混編等方式，統籌推進提級交叉巡察，破解熟人社會監督難題。深化貫通協作，在提級巡察政法單位期間，將市級公檢法相關業務負責人和審計局總審計師納入巡中協調指導小組，強化專業支撐，並加強與當地紀檢監察、組織、政法等部門的協作配合，形成監督合力。健全整改責任體系，出台規範市委提級巡察地方單位反饋和整改工作的實施辦法，有效壓實整改責任，提升整改質效。同時，在對村（社區）提級巡察反饋時，既向被巡察村（社區）黨組織和相關鄉鎮（街道）黨委反饋，又向縣（市、區）黨委通報有關問題，層層壓實責任，推動真改實改。