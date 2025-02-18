浙江東陽圍繞紀檢監察建議落實

中評社北京2月18日電／據中國紀檢監察報報導，日前，浙江省東陽市紀委監委第六紀檢監察室會同市紀委監委第二派駐紀檢監察組來到市財政局，對此前提出的紀檢監察建議整改落實情況開展“回頭看”檢查，壓實責任確保整改到位。



此前，在辦理巡察移送的線索時，東陽市紀委監委第六紀檢監察室發現市財政局財政項目預算審核中心在委托中介機構審核重大財政項目業務發包過程中不夠透明規範，向其提出紀檢監察建議，要求優化完善項目分配機制，提高項目分配的透明度。針對該建議，市財政局強化問題整改，完善內控機制，出台對委托中介機構審核重大財政項目業務的發包、管理、驗收等環節進行規範的一系列制度規定，並明確項目分配全程通過線上直播的形式開展，同時項目分配過程中邀請一家入圍中介機構代表全程參與、進行監督，分配結果由所有參與人員簽字確認，確保項目分配公開透明。



東陽市紀委監委堅持用好紀檢監察建議有力武器，聚焦信訪舉報、日常監督、巡察監督等工作中發現的問題，有針對性地提出紀檢監察建議，督促被建議單位找准病灶、舉一反三、堵塞漏洞。



為了推進整改，該市紀委監委強化“室組”聯動機制，建立“發現問題—提出建議—督促整改—跟蹤督辦—‘回頭看’檢查”的工作閉環，對弄虛作假、敷衍整改的，嚴肅處理相關責任人。