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劉建超會見捷克和摩拉維亞共產黨代表團
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2025-02-18 16:45:04
中評社北京2月18日電／據新華網報導，2月17日，中共中央對外聯絡部部長劉建超在北京會見由捷克和摩拉維亞共產黨主席、歐洲議會議員科內奇納率領的捷摩共代表團。雙方強調，健康穩定的中捷關係符合兩國人民的根本利益，願加強黨際交流合作，推動兩國關係改善發展。
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