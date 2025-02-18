日媒：特朗普的貨幣陣線存在異常

中評社香港2月18日電／日本經濟新聞論說委員藤井彰夫撰文指出，美國總統特朗普上任雖然衹有一個月，但已經發生很多事情，令人懷疑時間。包括特朗普的狂言在內，連日來新聞頭條鋪天蓋地，能看出他的“活躍”程度。在這種背景下，文章關注稍顯不起眼的特朗普在上任不久的1月23日簽署的總統行政令。



在這項名為“加強美國在數位金融技術領域的領導地位”的總統令中提出禁止中央銀行數位貨幣(CBDC)，同時鼓勵與美元資產掛鉤的穩定幣(Stablecoins)等民間加密資產(虛擬貨幣)的方針。



特朗普自上任之前就宣稱要“讓美國成為加密貨幣的首都”。行政令的宗旨是普及由民間主導的美元計價虛擬貨幣，以保持美元的軸心貨幣的地位。



特朗普一再表示“捍衛美元的儲備資產的地位”，背景似乎是全球正在悄然加強的去美元化的趨勢。美元在全球外匯儲備中所佔的比例從2000年的71%降至去年的58%。



美國特別警惕的是金磚國家的“去美元化”動向。由於俄羅斯入侵烏克蘭，日美歐通過經濟制裁將俄羅斯排除在國際美元資金結算網之外，將美元“武器化”。



對此，金磚國家開始建立不以美元為媒介的自主的資金結算網。在2024年10月于俄羅斯西部喀山舉行的首腦會議上，在聯合宣言中寫明推進以去美元化為目標的金融合作。咬住這一點不放的是當時還是總統候選人的特朗普。





威脅稱“除非承諾不支援取代美元的其他貨幣，否則將徵收100%的關稅”。



巴西駐國際貨幣基金組織(IMF)前執行董事保羅·諾蓋拉·巴蒂斯塔(Paulo Nogueira Batista Jr.)描繪了分階段邁向金磚國家共同貨幣的道路。首先是去美元化的資金結算網、然後是類似於歐元引進之前的歐洲貨幣單位(ECU)的新貨幣單位、最終是創立新國際儲備貨幣(NRC)。他期待今年的金磚國家主席國巴西能將討論向前推進。巴西曾經批評美國貨幣政策，財政部長稱美元寬鬆引起的美元貶值是“貨幣戰爭”。



雖然金磚國家在經濟上變得強大，但不管是中國的人民幣還是印度的盧比，都與國際貨幣相距甚遠。專家認為，美元的軸心貨幣地位不會輕易動搖。對於去美元化構想，印度等國保持著距離，金磚國家並非鐵板一塊。



儘管如此，對於威脅美國貨幣主導權的舉動，以“MAGA(讓美國再次偉大)”作為口號的特朗普是無法容忍的。行政令可以說是特朗普式的對貨幣戰爭的回應。但是，其貨幣政策也存在相互矛盾的因素。



對沖基金出身、熟悉市場的美國財政部部長貝森特並未表現出要大幅改變以“強勢美元”為根本這一現有政策的跡象。另一方面，特朗普過去也曾發表過喜歡美元貶值的言論。在特朗普第一屆政府擔任美國貿易代表辦公室（USTR）代表的萊特希澤倡導旨在減少貿易逆差的弱勢美元戰略。像1980年代那樣追求修正美元升值的第二個“廣場協議”的臆測，就是建立在這種言論之上。



虛擬貨幣的政策也尚未確定。總統令考慮的穩定幣是由美國政府監督的可信的虛擬貨幣。然而，特朗普的盟友、偏愛虛擬貨幣的埃隆・馬斯克是一個自由至上主義者，認為監管越少越好。根據這種思路，不受政府監管、威脅到美元地位的虛擬貨幣有可能增加。



重視現實市場和商業的派別、自由至上主義者、“讓美國再次偉大”信奉者、對華強硬派……，美國政府中混雜著各種想法的人物。作為“談判高手”，特朗普以讓對手看不清下一步棋的“不確定性”為武器，但這未必有利於市場的穩定。



日本首相石破茂在2月7日的日美首腦會談後單獨和美國財長貝森特會談，呼籲“在匯率方面，要與第一屆特朗普政府時期一樣，在屬於專家的日美財長之間緊密合作”，此舉就是為了消除不確定性。



不僅是貨幣政策，特朗普的經濟政策也充滿了矛盾。倡導有可能引發通貨膨脹的高關稅，同時卻要求美國聯邦儲備委員會（FRB）降低利息。雖然表面上看是站在貧困的勞動階層一邊的立場，但從推出的政策來看，有不少是減稅等有利於富裕階層的措施。



雖然特朗普批評現在的國際經濟體系“正在剝削美國”，但從當前的世界經濟來看，美國獨佔鰲頭。中國因國內經濟停滯而苦惱，俄羅斯也因長期的戰爭而疲憊不堪。高速增長的印度也還沒有威脅到美國。



如果說美國存在問題，那就是產生“被邊緣化的人們”、導致社會分裂的國內收入和資產的差距擴大。這是應通過調整國內政策來解決的問題，主要原因並非海外。特朗普政策的危險就在於到外部尋找敵人並展開攻擊。以“讓美國再次偉大”的名義擾亂世界經濟，動搖美國的信用，這才是軸心貨幣美元的最大風險。







