2月18日外交部例行記者會全文

外交部記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京2月19日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆18日主持例行記者會，並就烏克蘭危機、中國同愛爾蘭關係等問題回答中外記者提問。以下是問答全文：



法新社記者：據韓國媒體報導，中國一家旅行社計劃重新開放赴朝鮮旅遊業務。外交部對此有何評論？中方對同朝鮮的商業合作持何立場？



郭嘉昆：中方一貫對中朝各領域交流合作持積極態度。我們對具體旅行社發布的信息不作評論。



土耳其阿納多盧通訊社記者：美國和俄羅斯今天將在利雅得就烏克蘭危機開始談判。烏總統澤連斯基稱，烏方不會參加這些會談、也不會接受會談結果。同時，歐洲領導人在巴黎舉行緊急會議，也對烏克蘭被排除在談判之外表示關切。中方對此有何立場？



郭嘉昆：關於烏克蘭危機，中方始終認為對話談判是解決危機的唯一可行出路，始終堅持勸和促談。我們樂見一切致力於和平的努力，包括美俄達成的和談共識。同時我們期待所有當事方和利益攸關方都能適時參與到和談進程中。



總台中國之聲記者：王毅外長剛剛訪問了愛爾蘭，可否請發言人介紹訪問的情況和成果？



郭嘉昆：王毅外長於2月16日至17日訪問了愛爾蘭。此訪正值愛爾蘭新一屆政府成立，王毅外長同馬丁總理會見，同哈里斯副總理兼外交貿易部長舉行會談。中方已經發布了有關消息。