外交部：中方始終為和平奔走、為促談努力

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京2月19日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆2月18日在例行記者會上就烏克蘭危機答問時指出，中方始終認為對話談判是解決危機的唯一可行出路，始終堅持勸和促談。無論國際形勢如何變化，中方始終為和平奔走，為促談努力。



美國和俄羅斯今天將在利雅得就烏克蘭危機開始談判。烏總統澤連斯基稱，烏方不會參加這些會談、也不會接受會談結果。同時，歐洲領導人在巴黎舉行緊急會議，也對烏克蘭被排除在談判之外表示關切。中方對此有何立場？



郭嘉昆表示，關於烏克蘭危機，中方始終認為對話談判是解決危機的唯一可行出路，始終堅持勸和促談。我們樂見一切致力於和平的努力，包括美俄達成的和談共識。同時我們期待所有當事方和利益攸關方都能適時參與到和談進程中。



在當天例行記者會上，郭嘉昆就烏克蘭問題答問時還表示，對於世界上任何爭端和衝突，中方一貫主張對話協商、政治解決。在俄烏衝突問題上，我們的立場也是一樣的。中方不是烏克蘭危機的製造者，更不是當事方，但我們沒有隔岸觀火，更沒有借機牟利。從危機爆發之初，中方就提出希望危機通過對話協商來解決，習近平主席提出了“四點主張”，我們以此為根本遵循，積極開展外交斡旋，包括同巴西等全球南方國家發起“和平之友”小組。形勢發展也證明，中方主張客觀、公正、理性、務實，體現了國際社會的廣泛共識。



郭嘉昆說，無論國際形勢如何變化，中方始終為和平奔走，為促談努力，事實和形勢的發展也再次證明，習近平主席提出的“四個應該”“三點思考”等原則主張客觀公正、理性務實。中方將繼續以此為遵循，為政治解決危機、實現和平發揮建設性作用。中方和全球南方國家共同發起的“和平之友”小組，也將繼續匯聚勸和促談的共識。



郭嘉昆指出，中方將繼續支持一切有利於和平解決危機的努力，將同有關各方保持溝通，繼續為推動危機政治解決發揮建設性作用。





