外交部：“合作共贏”是中拉關係的關鍵詞

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京2月19日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆2月18日在例行記者會答問時表示，中國到拉美開展投資經貿合作，從來不搞所謂地緣政治競爭，也從來不搞所謂勢力範圍那一套。“合作共贏”是中拉關係的關鍵詞。



有記者提問說，我們關注到近期有多家外媒評論稱，中美在拉美的競爭正在加劇。美國國際開發金融公司人士近日公開撰文，呼籲美國政府採取措施減緩中國擴張在拉美的經濟影響力，並推出一個由美國主導的、符合美國價值觀的、替代中國投資的方案。請問發言人對此有何評論？



郭嘉昆表示，中國到拉美開展投資經貿合作，從來不搞所謂地緣政治競爭，也從來不搞所謂勢力範圍那一套。“合作共贏”是中拉關係的關鍵詞。中拉同屬全球南方，擁有諸多相似立場和互補之處，是天然的合作夥伴。中拉合作始終堅持共商共建共享，尊重拉方意願，契合拉方需要，促進拉方發展，受到拉美民眾的廣泛支持。



郭嘉昆強調，把拉美地區視作比拼影響力的目標，對拉美國家同第三方的正常合作指手畫腳，這本身就是對拉美國家的不尊重。作為主權獨立國家，拉美各國有權利自主選擇發展道路和合作夥伴。各方都應充分尊重和平等對待拉美國家，為拉美國家發展做出實實在在的貢獻。

