李家超記者會：盛匯超級三月活動一浪接一浪

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港2月19日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超2月18日上午在政府總部召開記者會，他介紹了“盛匯超級三月”的一系列活動，包括文化、藝術、體育活動和大型會議及展覽等。期間他還就的士罷駛、財政預算案等問題作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：大家早晨，今日是二十四節氣中的“雨水”，代表進入春回大地的時節。在剛過去的星期日（二月十六日），在香港出世的大熊貓龍鳳胎BB正式與公眾見面。市民和遊客的反應均非常熾熱，頭兩天已有超過9000人次到海洋公園探望這對活寶貝。



將來臨的三月會是一個“盛匯超級三月”Hong Kong Super March——廣受歡迎的文化、藝術、體育活動將一浪接一浪。



首先在三月一日，啟德體育園將會舉行隆重而盛大的開幕禮。這將會是香港文化體育及旅遊的重要時刻，文化體育及旅遊局局長這星期稍後時間會公布開幕禮的安排和細節。在三月四日至九日，體育園將率先上演世界格蘭披治桌球大獎賽，屆時會雲集世界排名頭32名的桌球好手。



在三月七日至九日，“LIV Golf香港站”會再次在香港哥爾夫球場舉行。去年的“LIV Golf香港站”非常成功，吸引了共4萬人次入場，帶來約2億元的經濟效益。



由三月十五日開始，M＋會舉辦為期四個月的大型畢加索展覽——“畢加索：與亞洲對話”。在三月下旬，“ComplexCon 香港”、“Art Central”及“2025巴塞爾藝術展香港展會”會相繼在香港展開。這幾項文化盛事，預計將吸引超過40萬人次入場。