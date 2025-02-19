外交部：貿易戰、關稅戰沒有贏家

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京2月19日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆2月18日在例行記者會上指出，中方始終認為，保護主義沒有出路，貿易戰、關稅戰沒有贏家，這已經成為國際社會的普遍共識。



有記者提問說，上周，美國總統特朗普宣布將於4月2日起對進口汽車加征關稅。有專家稱，美方正對中國進行調查，以在4月對華加征更多關稅。巴西也是美方加稅目標。請問中巴是否開始討論如何共同或在金磚國家框架內應對上述關稅問題？如果4月份美方對華進一步加征關稅，中方將如何應對？



郭嘉昆表示，中方始終認為，保護主義沒有出路，貿易戰、關稅戰沒有贏家，這已經成為國際社會的普遍共識。美方也應當意識到，國際社會需要的不是加征關稅，而是通過平等磋商，在相互尊重基礎上解決各自關切。中方將繼續採取必要措施，堅定維護自身正當權益。



關於中國和巴西關係，郭嘉昆指出，中國和巴西同為世界性大國和全球南方代表性力量，面對變亂交織的國際形勢，保持戰略定力，攜手為促進世界和平、穩定、發展作出了積極貢獻。中方願同巴方一道，落實好兩國元首共識，推動中巴各領域合作取得更多成果，踐行真正的多邊主義，維護聯合國核心作用，捍衛全球南方國家的正當權益。中方也將支持巴西擔任今年金磚國家主席國，共同推動“大金磚合作”不斷取得新成果。

