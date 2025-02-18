外交部：保護主義沒有出路

中評社北京2月18日電／據央視網消息，外交部發言人郭嘉昆主持今天（2月18日）舉行的例行記者會。



對於有報導稱，美國總統特朗普表示4月將對外國汽車進口加征關稅，郭嘉昆表示，中方始終認為保護主義沒有出路，貿易戰、關稅戰沒有贏家，這已經成為國際社會的普遍共識。美方也應當意識到國際社會需要的不是加征關稅，而是通過平等磋商，在相互尊重基礎上解決各自的關切。中方將繼續採取必要措施，堅定維護自身的正當權益。