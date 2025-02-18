多舉措助推求職復工“加速度”

中評社北京2月18日電／據央視網報導，近日，河北秦皇島市盧龍縣舉辦“2025年春風專場招聘”活動，助力就業困難人員及各類求職群體就地就近就業，為春節後企業穩定用工提供保障。



本次招聘活動有來自北京、天津、唐山等城市的100多家用工單位參加，提供崗位10000餘個，涉及電子、機械、服裝加工、酒店服務等領域。



此外，現場還設置了就業政策咨詢、就業指導、權益維護等服務台，為求職者詳細介紹相關政策，及時解決招聘過程中遇到的問題。經統計，目前已有2300多人通過本次招聘活動初步達成就業意向。



遼寧大連：暖心助力復工 直通專列送上崗



在遼寧大連，隨著各大企業復工步伐加快，用工需求日漸增多，當地開通返崗直通專列，暢通勞動者復工之路。



近日，40名來自遼寧朝陽的務工人員乘坐“點對點”返崗復工直通高鐵專列抵達大連。在大連北站，當地相關部門的工作人員在接站的同時，還向這批務工人員發放了包含大連就業政策和權益保障指導等實用信息的“就業大禮包”。



朝陽市是大連市的對口幫扶城市，多年來，已經形成了長效的返崗復工協作機制，每年春節過後，兩地通過客車包車、高鐵專列等形式免費幫助務工人員返崗就業，實現“出家門上車門、下車門進廠門”的無縫對接。據瞭解，今年大連在省內的招工規模還將繼續擴大，為求職者提供更豐富的就業選擇。