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香港最新失業率3.1%
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2025-02-18 17:22:43
中評社香港2月18日電／香港就業市場維持平穩，去年11月至今年1月失業率為3.1%，與對上一次數字相同，有約11萬人失業，減少約3500人；就業不足率亦保持不變，維持於1.1%的水平。
據香港電台報導，香港勞工及福利局局長孫玉菡說，與上一個3個月期間相比，各行業的失業率及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。展望將來，他表示，短期內勞工市場應大致維持穩定，全球經濟的不確定性將繼續為一些企業帶來挑戰。
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