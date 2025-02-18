外交部發言人就烏克蘭問題答記者問

中評社北京2月18日電／據新華網報導，針對美俄將於18日在沙特就烏克蘭問題進行會談，外交部發言人郭嘉昆18日在例行記者會上表示，關於烏克蘭危機，中方始終認為對話談判是解決危機的唯一可行出路，始終堅持勸和促談。中方樂見一切致力於和平的努力，包括美俄達成的和談共識。同時，中方期待所有當事方和利益攸關方都能適時參與到和談進程中。