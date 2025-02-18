五年來首個中國民間訪朝旅行團　下周一報名

中評社香港2月18日電／中國旅行社知行合逸表示，獲朝鮮特別批准，將組織5年來首個中國民間旅行團，前往朝鮮羅先市進行深度旅遊考察，下周一起接受報名。



據香港電台報導，作為朝鮮國家旅遊局中國區合作夥伴的知行合逸說，今次是新冠疫情後，朝鮮首次正式對中國遊客重開旅遊，首發團的行程為4日3夜，將到訪位於中俄邊境的特區羅先市，當地沒有國際機場，只能從吉林省琿春市開車前往。



知行合逸又說，首發團的名額不超過15人，旅行社職員已提前進入羅先市瞭解入住酒店的情況。