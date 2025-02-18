“浙江援青”讓海西州人民生活上台階

中評社北京2月18日電／據人民網報導，今年是浙江省對口援助青海省海西蒙古族藏族自治州的第十五年。15年來，一批又一批援青幹部扎根高原，一個又一個援青項目落地海西，“浙江援青”的標誌隨處可見。“浙江援青”已經成為一張讓海西人民舒心、放心、安心的金字招牌。



由於高原自然條件和以肉食為主的飲食習慣，海西州民眾心腦血管疾病高發。州人民醫院在相關領域的醫療力量薄弱，多數患者會選擇轉院到西寧治療。長期以來，州人民醫院的就診率一直不高。怎麼辦？



2022年7月，單國棟作為浙江援青醫療隊伍的一員踏上高原，擔任海西州人民醫院的院長。



單國棟將12名援青醫療隊員安排到不同的值班組中，大家一起查房、一起討論治療方案。州人民醫院的科室數量僅為浙江三甲醫院的1／3，這給援青醫療隊伍提出了由“專”到“全”的業務要求。單國棟提出“學習型醫院”的建設目標，通過搭建數字化圖書館，方便醫護人員及時學習先進的醫療技術。



“治病更要治未病。”對於心腦血管疾病來說，提前預防的效果要遠好於發病後治療。於是，單國棟帶領援青醫療隊伍廣泛開展調研，積極爭取援青資金，啟動了“海西州腦卒中高危人群早篩早治”公益項目。



海西州地域遼闊，人口密度低，優秀教師資源緊缺。“我在德令哈辦講座，有的老師要從700多公里外的茫崖趕過來。”這樣的敬業精神讓周霖超深受觸動，也更加珍惜每一次與本地教師交流溝通的機會。



周霖超是浙江援青教師團隊義務教育階段負責人，擔任德令哈一中校長。來到德令哈，周霖超的教師團隊除了克服與浙江完全不同的高原氣候環境，還要應對教育理念、學生基礎的差異。對於教師團隊來說，如何將浙江先進的教學資源，因地制宜地進行調整來適應當地的教學基礎，也是一項挑戰。



駱金是援青教師團隊的一員，來到德令哈一中後，他發現這裡的教材作業本設計有改進的空間，於是結合原來學校的校本化作業，調整內容難度後給自己帶的兩個班使用。“第一個學期，駱老師用自己改進的校本化作業教學，所帶的班級基本上在年級里數一數二。到第二個學期，其他班級陸續採用了駱老師這套作業體系。”周霖超介紹。