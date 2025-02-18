數智化推動物流業降本增效

中評社北京2月18日電／據人民日報報導，物流是實體經濟的“筋絡”。現代物流體系加速構建，物流降本提質增效持續推進，對於暢通國民經濟循環、建設現代產業體系具有重要意義。中國物流與採購聯合會發布數據顯示，2024年全國社會物流總額360.6萬億元，按可比價格計算，同比增長5.8%，增速比上年提高0.6個百分點。2024年社會物流總費用19.0萬億元，同比增長4.1%。2024年物流業總收入13.8萬億元，同比增長4.9%，增速比上年提高1個百分點。



物流成本貫穿於生產、流通、消費等各個環節，是經濟運行效率的關鍵影響因素。降低全社會物流成本對中國經濟發展有著極為重要的意義。2024年，中共中央辦公廳、國務院辦公廳聯合印發了《有效降低全社會物流成本行動方案》，在國家發展改革委等相關部門政策引導和協調推動下，有效降低全社會物流成本行動扎實推進，物流運行環境不斷改善，物流與產業加速融合創新，市場規模優勢繼續鞏固，社會物流運行效率穩步提升，全年物流運行呈現積極變化。



在數字化浪潮的推動下，企業供應鏈的全鏈路數字化轉型已成為必然趨勢。近年來，以數字化、智能化、綠色化為抓手，我國物流企業在轉型中茁壯成長。截至去年底，我國現代物流服務業相關企業總量超過114萬家，較2023年底增長15.9%。當前，僅聚焦於單個環節的成本與效率管控已無法滿足長遠發展的需求。在此背景下，物流供應商的角色變得尤為重要，他們不僅需要具備管理數字化的能力，還需滿足運營網絡化的要求。



正是基於這樣的行業趨勢，百世供應鏈憑借自主研發的OMS（訂單管理系統）、TMS（運輸管理系統）、WMS（倉儲管理系統）等軟件，以及大數據運算與機器學習技術的應用，構建強大的數字化底座，助力客戶實現供應鏈上下游的深度協同，打造更智能、更柔性的供應鏈體系，使其能夠快速靈活地應對市場變化。



以鞋服行業為例，普遍存在著供應鏈鏈路信息不透明、末端配送複雜及傳統供應鏈難以適應快速變化的市場需求等痛點，這些問題嚴重影響了企業的市場響應速度和競爭力。據瞭解，這一數字化底座不僅滿足了全鏈路數字化的需求，還實現了供應鏈的高效協同與柔性化管理，為行業提供了堅實的數字化支撐。



在百世與探路者的合作中，基於區塊鏈技術的運輸服務成為數字化服務的重要組成部分。區塊鏈技術的應用，從根本上解決了單據簽收驗真、收轉管理、結算回款等供應鏈運輸環節中長期存在的諸多痛點，有效規避了貨物虛假簽收、物權轉移等方面的糾紛，保證了誠信交易。



值得一提的是，該技術的應用還大幅減少了紙質單據核對與整理的人工與時間成本，實現了結算智能化與自動化。區塊鏈技術還推動了運輸全程的無紙化進程，雙方自2025年1月1日已全面停止了紙質回單的使用，向綠色、高效的無紙化運輸邁出至關重要一步。