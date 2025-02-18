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蘇炳添回歸賽場　新賽季首秀奪冠
http://www.CRNTT.com   2025-02-18 19:48:50


　　中評社北京2月18日電／據央視網報導，2025年全國室內田徑大獎賽（第3站）濟南站，男子60米比賽，闊別賽場一段時間的蘇炳添迎來新賽季首秀，他第19組出發跑出6秒65奪冠。

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