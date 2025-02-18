上海港1月集裝箱吞吐量創造“開門紅”

中評社北京2月18日電／據央視網報導，2025年1月，上海港集裝箱吞吐量突破500萬標箱，打破歷史紀錄，創造月度吞吐量新高。那麼，目前港口碼頭的情況如何。進入2月份，港口又能否維持一月份的火熱態勢呢？



2月14日，在上海市浦東新區外高橋北側的振東碼頭，一艘集裝箱船正在裝貨。中午十二點，這艘船載著2200多個集裝箱離港前往東南亞。相關負責人告訴記者，1月份，受歐美補庫存等需求等影響，叠加節前國內工廠集中出貨，港口集裝箱吞吐量創下新高。目前則是進入到了傳統淡季，這個月碼頭相對空閑。



2月14日，上海航運交易所發布的上海出口集裝箱綜合運價指數為1758.82點，較上期下跌7.3%。業內人士告訴記者，二三月份是國內集裝箱運輸市場的傳統淡季，因此目前運價和運量均在低位，但同比2024年，運價水平基本持平。業內人士表示，雖然短期內運價表現依然偏弱。但隨著工廠復工，市場也逐漸在向旺季過渡。



上海國際航運研究中心國際航運研究所副所長鄭靜文稱：“中國在新興市場上的布局比較多元化，整個中國出口的韌性也是比較強的，在出口增速上還是有一定的支撐在的。”



多家船公司發漲價函 集運指數（歐線）期貨走強



近期，多家頭部船公司宣布3月份集裝箱運價上漲，引發市場廣泛關注。受此影響，集運指數（歐線）期貨主力合約也延續此前上漲行情，一個月內，收盤價漲幅超過60%。對此，市場接受度如何？未來集運市場行情又如何？繼續來看報導。



集運指數（歐線）期貨主力合約從1月16日收盤1240.2的相對低點，漲到了2月17日的2010.8，漲幅達到62.14%。近期，多家頭部船公司也紛紛發布漲價函，比如，馬士基承運的上海至鹿特丹航線，2月下旬40英尺集裝箱包櫃報價為2291美元，而3月6日報價就上漲至4000美元。



專家認為，長約談判即將開啟，近期船公司發布漲價函並不意外。但未來實際運價能否達到船公司的預期，仍然存在分歧。



對於未來集運市場行情，業內人士認為，一季度是傳統航運淡季，航交所發布的運價指數短期內仍呈下行態勢。二季度隨著節後工廠生產逐步恢復，運價有望出現企穩回升態勢，但出現暴漲的概率偏低。