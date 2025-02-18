從“綠色亞冬”看“新”與“舊”

中評社北京2月18日電／據人民網報導，地球是人類共同的、唯一的家園，“計利當計天下利”的天下觀在中國一直傳承至今。面對世界各國共同面臨的環境挑戰，中國以實際行動推進美麗中國建設，為全球生態治理作出自己的貢獻。



如果從時間的尺度上衡量，今天我們所做的一切探索和努力，終將成為明天的“舊”。但只要方向對了，路子對了，今天的“舊”也將成為明天“新”的一部分。



“新”與“舊”，始終藏著一組探討不止的辯證法。



如果把目光聚焦第九屆亞冬會，就有不少“新”與“舊”的話題可說。



首先來說“舊”。“利舊”是本屆亞冬會的一大特點，冰雪項目的場地充分利用了已有的場館和設施，而且有的場館已經不是第一次舉辦亞冬會的比賽了。



然後來說“新”。組委會以“節能環保、綠色低碳”為原則，在保溫、照明、制冷等方面投入新技術、新材料和新設計，讓“舊”場館煥然一“新”。而且，本屆亞冬會取代以往的燃油澆冰車，投入使用環保、節能又高效的新型電動澆冰車，應用了新的數字傳感技術，精準控制場館能耗，通過智能化管理，優化能源分配。



從某種程度上來說，利“舊”物和開“新”局在本質上是一致的。從本屆亞冬會上可以清楚地看到，辦賽理念在變，變得更加綠色，更加環保，更加注重可持續。



變的，又何止是本屆亞冬會。在黑土地上刮起綠色潮流風的亞冬會，正是美麗中國建設的一個縮影。中國的生態文明建設已從文件走進現實，滲透到社會的方方面面。



細心的你可能已經發現了，美麗中國每天都在上“新”。美麗城市、美麗鄉村、無廢社區，共同裝點著我們的美麗家園。