的士罷駛　李家超：激烈行動不能解決問題

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港2月19日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，激烈的行動不能解決問題，特區政府對的士和網約車服務立場清晰，的士服務要改善，網約車平台要規管，非法“白牌”車的經營要依法打撃。



李家超表示，關於的士和網約車方面，特區政府的立場是清晰的。的士服務要改善，網約車平台要規管，非法“白牌車”的經營要依法打擊。任何激烈行動都不能夠成功解決問題，激烈行動只會傷害市民日常生活的利益，不得民心，更可能使事情變質，被別有用心的人騎劫議題，更加傷害市民和社會的整體利益，更加不得民心。



李家超亦表示，多個的士業界的代表都表示不會支持激烈行動，亦不會參與。有問題時，應以理性交流，大家瞭解對方的意見，共同解決問題。運輸及物流局已經提出瞭解決方案，包括引入的士車隊，以加強管理，提升的士服務，並規管網約車平台，確保市民有合法的點對點網約車服務。



李家超稱，改善的士服務和管制網約車是多年來累積的問題，政府在上任後，以擔當的態度提供瞭解決方案。今日交通諮詢委員會工作組會開會，亦分別邀請了的士業界和網約車平台的業界代表出席，政府代表亦會出席。這是一個好機會，讓大家很理性地討論和交流意見。希望各方面都以理性的態度去解決這個累積多年的問題，共同推進政府提出的解決方案，這做法最符合各方的利益。



