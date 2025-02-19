李家超：啟德體育園開幕是文體旅的重要時刻

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港2月19日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，啟德體育園將於3月1日開幕，對香港的文化體育及旅遊是重要時刻，也是歷史大事，特區政府會做好開幕禮，當然希望所有市民都有機會觀看到當天的活動，相信會是大家都期待的一晚。



李家超表示，啟德體育園在3月1日開幕，這對香港的文化、體育和旅遊都是一件歷史大事，所以特區政府會做好開幕禮，當日亦會有一個活動。我們當然希望所有市民都有機會看到當日的開幕禮和開幕禮的活動，我相信會是大家都很開心、很期待的一晚。



李家超亦表示，最重要的是市民可以免費看到，我們會確保這一點；市民絕對可以在家中收看免費電視，看到當日開幕禮的不同活動和開心時刻。開幕禮的正式舉辦是由製作公司負責，製作公司當然會尋求合作夥伴，處理他們所面對的不同挑戰。在這方面，我知道製作公司已經不斷努力，作出他們認為可以在短期內做得最好的安排。



李家超說，在我心目中，最主要的是確保香港市民可以在當晚共同欣賞，一起在電視機旁看到我們當晚開幕禮的精彩演出。這件是香港特區政府的大事，我一定會出席主禮，而特區政府官員會共同參與，我們亦會將這件事營造成特區政府自身的一件開心的盛事。

